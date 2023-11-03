أحمد الخطيب: الجهود المصرية غيّرت وجهة نظر العالم الداعمة للاحتلال الإسرائيلى

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن إسرائيل أكدت قبل قليل أنها عازمة على التوغل والقتل دون هدنة لحين تتم تصفية القضية الفلسطينية بما يحقق لها أحلامها ومخططاتها.

الإبادة الجماعية

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم جعل الشعوب في الخارج تغير تفكيرها الأعمى المؤيد لهذا الاحتلال، حيث خالف هذا الاحتلال كافة الأعراف الدولية الإنسانية بسبب المجازر البشرية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني دون وجه حق.

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية حرصت على مناشدة جميع الجهات الدولية والمحلية للتدخل في الأزمة الحالية بفلسطين من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والسماح لدخول المساعدات، ولهذا دعت مصر دول العالم إلى التجمع في قمة القاهرة للسلام لوضع حلول سريعة لهذا العدوان الغاشم.

وتابع: "معبر رفح له جانبان والجانب المصري تسيطر عليه القوات المصرية، بينما الجانب الفلسطيني تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، لذا الموقف الإسرائيلي المتعنت هو السبب الأساسي وراء تأخر وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني".