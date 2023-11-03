الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دانا أبو شمسية: إسرائيل اليوم عاشت بروفا كاملة للحرب من شمال البلاد وحتى الجنوب

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل اليوم عاشت بروفا كاملة للحرب من شمال البلاد وحتى الجنوب، حيث صفارات الإنذار دوت اليوم في المدن الإسرائيلية الغربية من كتائب القسام بجنوب لبنان.

 

المقاومة الفلسطينية 

وأكدت دانا أبو شميسة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن صفارات الإنذار دوت أيضًا في الحدود الجنوبية ومنطقة بئر السبع ومنطقة الساحل الداخلي والخارجي بسبب استهداف المقاومة الفلسطينية أراضي الاحتلال كرد على ما قام به الاحتلال من جرائم بحق الإنسانية الفلسطينية.

 

وأضافت في حديثها، أن ماتم نشره من قبل مكتب بلينكن كانت تشير إلى أن زيارة بلينكن ستحمل الحلول لهذه الأزمة وهي الإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وتحقيق السلام الدائم بين الدولتين، والحديث عن تهدئه لبضعة ساعات لتمكين الجهود الدولية من التوصل إلى حلول سريعة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع الإفراج عن الرهائن حاملين الجنسيات المختلفة، أيضًا أكدت تلك الرسالة دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وحقها في الدفاع عن ذاتها.

 

الحديث عن هدنة 

وتابعت:" هذه الرسالة بمثابة دعم حقيقي للجانب الإسرائيلي، حيث أن التهدئة ستفيد الجانب الإسرائيلي ورهائنهم وليس لصالح المقاومة الفلسطينية".

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين هدنه لبضع ساعات

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. توقف مولد الكهرباء الأساسى فى مستشفى الشفاء لنقص الوقود

ليلى الرفاعى تكشف لـ "الشاهد" تفاصيل علاقة والدها بالرئيس السادات

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

"معيب للغاية".. رسالة زعيم الأغلبية الديمقراطية فى "الشيوخ الأمريكى" بشأن مساعدات إسرائيل

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى