دانا أبو شمسية: إسرائيل اليوم عاشت بروفا كاملة للحرب من شمال البلاد وحتى الجنوب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل اليوم عاشت بروفا كاملة للحرب من شمال البلاد وحتى الجنوب، حيث صفارات الإنذار دوت اليوم في المدن الإسرائيلية الغربية من كتائب القسام بجنوب لبنان.

المقاومة الفلسطينية

وأكدت دانا أبو شميسة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن صفارات الإنذار دوت أيضًا في الحدود الجنوبية ومنطقة بئر السبع ومنطقة الساحل الداخلي والخارجي بسبب استهداف المقاومة الفلسطينية أراضي الاحتلال كرد على ما قام به الاحتلال من جرائم بحق الإنسانية الفلسطينية.

وأضافت في حديثها، أن ماتم نشره من قبل مكتب بلينكن كانت تشير إلى أن زيارة بلينكن ستحمل الحلول لهذه الأزمة وهي الإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وتحقيق السلام الدائم بين الدولتين، والحديث عن تهدئه لبضعة ساعات لتمكين الجهود الدولية من التوصل إلى حلول سريعة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع الإفراج عن الرهائن حاملين الجنسيات المختلفة، أيضًا أكدت تلك الرسالة دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وحقها في الدفاع عن ذاتها.

الحديث عن هدنة

وتابعت:" هذه الرسالة بمثابة دعم حقيقي للجانب الإسرائيلي، حيث أن التهدئة ستفيد الجانب الإسرائيلي ورهائنهم وليس لصالح المقاومة الفلسطينية".