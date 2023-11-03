الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير مجمع الشفاء: أكثر من 60 شهيدًا وجريحًا جراء القصف الإسرائيلي

مجزرة مجمع الشفاء
مجزرة مجمع الشفاء الطبي

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء، أسفر كحصيلة أولية عن أكثر من 60 شهيدا وجريحا، على ما نقلت وسائل الإعلام الفلسطينية.

وقبل قليل، قصف طيران الاحتلال الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، فيما يعمل مواطنون وطواقم إسعاف على نقل الجرحى إلى داخل المستشفى.

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وبالتزامن مع قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي، استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية أن الاحتلال استهدف قافلة مركبات الإسعاف عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد، بالإضافة إلى مركبة الإسعاف التي كانت متواجدة عند مدخل مجمع الشفاء الطبي.

ارتفاع حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة، مستهدفا المزيد من المنازل والتجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 9257 شهيدا منهم 3826 طفلا و2405 سيدة، إضافة إلى 23516 جريحًا جراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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