متحدث البترول لـ"الدستور": تثبيت أسعار السولار يحقق التوازن بين الاقتصاد ومصلحة المواطن

قال حمدى عبدالعزير، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية يأتي كجزء من استراتيجية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

تثبيت أسعار السولار يحقق التوازن بين الاقتصاد ومصلحة الشعب

وتابع عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا الإجراء هدفه تقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج البنزين وسعر بيعه، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وفيما يتعلق بقرار تثبيت سعر السولار، فإن هذا الإجراء يأتي نتيجة رفض القيادة السياسية زيادة أسعاره.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة والتأثير المباشر على وسائل النقل وأسعار السلع والخضروات، بالإضافة إلى حماية محدودي الدخل الذين سيتأثرون بشكل كبير.

وأشار عبدالعزيز إلى أن التغيرات العالمية والإقليمية والمؤشرات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت الذي تخطى 90 دولارًا للبرميل.

بالإضافة إلى قرار منظمة "أوبك بلس" بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط، وارتفاع تكاليف شحن الناقلات البترولية وزيادة التكاليف العالمية.

وأكد حمدى عبدالعزيز، أن هناك بدائل اقتصادية للبنزين مثل الغاز الطبيعي الذي يتميز بتكلفة منخفضة وأمانه وفاعليته في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتقدم وزارة البترول تيسيرات للمواطنين لتحويل سياراتهم لاستخدام الغاز الطبيعي، مع توفير محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى البلاد.

على الجانب الآخر، تنفذ وزارة البترول عددًا من المشروعات لزيادة إنتاج البنزين والسولار، وتسعى للحد من التأثيرات السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية. وبداية العام الجديد ستشهد افتتاح مشروع توسعات مصفاة ميدور.

يُظهر قرار زيادة أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار توازنًا بين الاقتصاد ومصلحة محدودي الدخل، وهو جزء من الجهود المستمرة للحكومة للحفاظ على مستوى معيشة المواطنين والاستدامة الاقتصادية.

قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وحددت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية سعر اللتر من البنزين 80 عند 10 جنيهات بدلًا من 8.75 جنيه، وسعر اللتر من بنزين 92 بقيمة 11.50 جنيه بدلًا من 10.25 جنيه، بينما سعر بنزين 95 ارتفع إلى 12.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض طلبًا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين، وهذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على معيشة محدودي الدخل.