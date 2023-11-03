الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رابع حكايات "55 مشكلة حب".. "واتش إت" تعرض "روحى فيك" السبت

روحي فيك
روحي فيك

أعلنت منصة “واتش إت” عن انطلاق حكاية جديدة من مسلسل “55 مشكلة حب” المقتبس من رواية الراحل مصطفى محمود، وذلك بعنوان “روحي فيك”.

وتخوض بطولة الحكاية الرابعة “روحي فيك” الفنانة عائشة بن أحمد، بمشاركة الفنان نور محمود ومحمد الكيلاني.

وتعرض أولى حلقاتها، غدًا السبت، على منصة “واتش إت” الإلكترونية، بينما تعرض أولى حلقاتها على شاشة قناة “أون” اعتبارًا من الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبدالعظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

“روحي فيك” هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "ألفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وحكاية "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل، والعمل من إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.

واتش أت 55 مشكلة حب مصطفي محمود روحي فيك منصة واتش ات رواية

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