حسن نصرالله: من يريد منع قيام حرب إقليمية عليه الإسراع بوقف العدوان على غزة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الجمعة، إن نزوح عدد كبير من المستوطنين وإخلاء المستطونات، وهؤلاء الذين تم إخلاؤهم من الشمال والجنوب، يشكلون ضغطا نفسيا وماليا على الاحتلال، ويخدم المعركة لصالح المقاومة، وشدد على أن من يريد منع قيام حرب إقليمية فعليه أن يسارع بوقف العدوان على غزة.

وأضاف نصرالله، في كلمته التي تبث الآن بمناسبة التكريم الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "العمليات على الحدود وفي مزارع شبعا أوجدت الخوف لدى العدو والدول العربية، وخلقت قلقاً من أن تتدحرج الجبهة الشمالية إلى حرب واسعة، وهو احتمال واقعي، وعلى العدو أن يحسب له حسابا".

وأشار في السياق ذاته إلى أنه "أمر نقرأه في رسائل أمريكية وفرنسية وعربية تصلنا كل يوم"، على حد قوله.

كما أشار إلى أنه إذا فكرت إسرائيل بعملية استباقية في الجبهة الجنوبية فسترتكب حماقة كبرى.

وتابع: "إنه في 8 أكتوبر قيل لنا إن دخلتم الحرب فستقصفكم الأساطيل والطائرات الأمريكية"، لافتا إلى أن الجبهة الجنوبية تتطور بفعل تطور جبهة غزة، وما يتحكم بجبهة الجنوب.

وحذر من بعض التمادي الذي طال المدنيين، مشيرا إلى أنه "سيعيدنا إلى المدني مقابل المدني"، وفق قوله.

كل الخيارات مطروحة

وأردف: "أقول بصدق ووضوح وغموض بأن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة، وأن كل الخيارات مطروحة.. الأساطيل الأمريكية لم تُخفنا في يوم من الأيام، واليوم قد أعددنا لها عدتها أيضاً".

وأكمل: "وصلتنا رسائل بأن أمريكا ستقصف إيران إذا استمر (حزب الله) بالعمليات. وأنا أقول من يريد منع قيام حرب إقليمية، يجب أن يسارع بوقف العدوان على غزة".

وزاد: "منذ قيام المقاومة، معركتنا لم تصل إلى الانتصار بالضربة القاضية، لكننا ننتصر بالنقاط، هكذا انتصرت المقاومة 1985 وفي 2006".

وتابع: "هل تجدون في الشعب الإسرائيلي الذي أتوا به من كل أنحاء العالم من يقول إن (بيتي وولدي فدا إسرائيل)، كما يفعل أهل غزة بقولهم إن دماءهم فدا فلسطين من تحت الركام".

وختم الأمين العام لحزب الله كلمته بالقول: "أقول لأهلنا في غزة: إن تحملنا المسئولية واحتسابنا ما نقدمه من تضحيات ستكون نتيجته النصر الأكيد، وسنلتقي قريباً بانتصار أهل غزة ومقاومة غزة".