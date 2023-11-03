الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة مرسى مخالف على نهر النيل فى عزبة البرج بدمياط

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، من إزالة حالة تعدٍ لمرسى على نهر النيل في المهد بقرية الشيخ ضرغام تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والمهندس محمد رزق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبرئاسة محمد عبدالعظيم، نائب مجلس المدينة لشئون القرى لقطاع شمال، وبمتابعة عبير مقلد وشريف الشبكي، فني الوحدة  وأسماء حسان، هندسة النيل بدمياط  من التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والتعامل الحاسم معها وإزالتها في المهد.

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية الشيخ ضرغام من إزالة فورية لحالة تعدٍ لمرسى على نهر النيل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تابع  الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة كفر سعد حملات إزالة التعديات المخالفة سواء أبنية أو مقابر، حيث تمت إزالة حالتي تعدٍ علي مقبرة بقرية أبوعدوي  التابعة للوحدة المحلية بأم الرزق برئاسة ميمي السعداوي، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ورئيس الوحدة المحلية بأم الرزق ومسئول القسم الفني بأم الرزق وتمت الإزالة بمعرفة المواطن.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ في محافظة  دمياط، استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفرالبطيخ باستخدام النافورى وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وتعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفرالبطيخ.

وتم استكمال تطهير خطوط الصرف الصحى وبلاعات المطر بمدينة كفرالبطيخ باستخدام النافورى، وبالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحى وفى وجود الأستاذة روضة منير نائب المدينة وإدارة البيئة والمتابعة الميدانية والأزمات بمركز ومدينة كفرالبطيخ.

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