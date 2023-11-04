لماذا تريد إسرائيل نزوح الفلسطينيين وكيف تستغل الوضع الاقتصادي بمصر لتحقيق ذلك؟

قالت الباحثة والكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، إن الهدف الحالي للمعركة الحالية هو تجاوز القضية الفلسطينية من خلال عدة أساليب، وواحدة من هذه الأساليب هي سياسة القضاء المزدوج التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين والمواطنين والمقاومة الفلسطينية، لذلك، يستخدم هذه السياسة حاليًا لتحقيق هدفه الحقيقي، وهو إخلاء الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة من الفلسطينيين، والهدف الأساسي هو احتلال الأرض دون الشعب بمعنى أن يوافق الفلسطينيون بطريقة طوعية أو إجبارية على مغادرة أراضيهم وإخراجهم إلى مناطق أخرى.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قالت حداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن سياسة النزوح لا تزال قائمة حتى الآن بسبب استمرار القصف الجوي، وطالما أن القصف الجوي مستمر وتتصاعد الأزمة الإنسانية، فإن هذا يشير إلى أن واقع التهجير لا يزال ساريًا حتى الآن.

وأكدت حداد أن الموقف المصري حتى الآن يرفض عملية التهجير، وذلك بسبب تفضيله لحلول تصفية القضية الفلسطينية، ومع ذلك، يستمر الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططاته حيث يهدف بشكل رئيسي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الدولة الفلسطينية وحلًا قائمًا على حل الدولتين، وليس فقط إنهاء الدولة الفلسطينية، بل إنهاء مفهوم حل الدولتين المدعوم بقرارات الشرعية الدولية، لذلك، يستغلون الاحتلال الصهيوني الظروف الاقتصادية في مصر ويربطون عملية التهجير بتوطين واستقطاب المدنيين في شبه جزيرة سيناء مقابل تخفيف الديون على مصر، هناك مقايضات في هذا الصدد ومع ذلك، حتى الآن، الوقف المصري لا يزال قويًا ومع ذلك، هناك ضغوطات شديدة من إسرائيل عبر استخدام القصف الجوي وتفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار عمليات النزوح، وفي الوقت الحالي، يقومون بعمليات تفصيلية لفصل المناطق الشمالية في قطاع غزة.

حداد: الاحتلال يستفيد من الوضع الإنساني المتردي ويستغله كوسيلة لتهجير الفلسطينيين

وأشارت حداد إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من الوضع الإنساني المتردي ويستغله كوسيلة لتهجير الفلسطينيين، فعلى سبيل المثال، يقومون ببناء مستشفيات عائمة خارج قطاع غزة أو على حدودها البحرية هذه المستشفيات ستأتي من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وستستخدم كذريعة لإجلاء المواطنين الفلسطينيين بحجة العلاج وهذا سيؤدي أيضًا إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، ومن المعروف أن عدد الجرحى في قطاع غزة يزيد عن 24 ألف شخص، وهذا عدد كبير جدًا إذا ما خرجوا مع عائلاتهم، فسيكون العدد الإجمالي كبيرًا جدًا ولن يتمكن الخروج من القطاع بسهولة، لذلك، قد يستغلون الوضع الإنساني كذريعة لإجلاء المواطنين الفلسطينيين.

وتابعت حداد "وفي نظري، لا تزال خطط إسرائيل سارية المفعول حتى الآن، بما في ذلك وقف إطلاق النار الإنساني الذي يشار إليه، له علاقة بإخراج حاملي الجنسية المزدوجة أيضًا، حاملي الجنسية المزدوجة لديهم أيضًا عائلات، مما يعني تفريغ قطاع غزة بواحدة من الطرق المذكورة أو غيرها، ومع ذلك، أعتقد أن إسرائيل لا تزال تواصل تنفيذ خططها الأمنية والعسكرية والسياسية وفقًا لعملية وقف إطلاق النار، وقد يتحقق النصر في المستقبل، ولكن قد يكون وهميًا بسبب جهود المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.