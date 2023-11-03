الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"اليونسكو" تدعو العالم إلى إنهاء العنف المدرسى

اليونسكو
اليونسكو

حثت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم (اليونسكو) على إنهاء العنف المدرسي من أجل صحة وتعليم أفضل.

ودعت "اليونسكو"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف والتسلط في المدارس؛ بما في ذلك عبر الإنترنت، كل من لديه مصلحة إلى تعزيز بيئات تعليمية أكثر أمانًا في جميع أنحاء العالم.

ويسلط يوم اليونسكو الضوء على أن العنف المرتبط بالفصول الدراسية بجميع أشكاله يشكل انتهاكًا لحقوق الأطفال والمراهقين في التعليم والصحة والرفاهية.

تزايد آفة التنمر عبر الإنترنت

وتدعو "اليونسكو"- وفق بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة إلى تعزيز الوعي بهذه القضية، التي تشمل تزايد آفة التنمر عبر الإنترنت.

وأشارت اليونسكو إلى أن هذا اليوم يدعو المتعلمين وأولياء الأمور وأعضاء المجتمعات التعليمية وغيرهم- بما في ذلك صناعة التكنولوجيا- إلى المشاركة في منع جميع أشكال العنف وتعزيز التعلم الآمن للجميع.

الروابط القوية بين الصحة العقلية والعنف في المدرسة مثيرة

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم، أن القلق بشأن الصحة العقلية للمتعلمين ورفاههم يتزايد، خاصة بعد جائحة “كوفيد-19”، مضيفة "أن الروابط القوية بين الصحة العقلية والعنف في المدرسة مثيرة للقلق، فالتجارب مثل العنف والتسلط والتمييز في المدرسة يمكن أن يساهموا في ضعف الصحة العقلية والتعلم، في حين ترتبط مشاعر الأمان بنتائج أفضل في مجال الصحة العقلية والتعليم".

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وشددت نظمة الأمم المتحدة للثقافة والتعليم “اليونسكو”، على ضرورة إنهاء العنف وتعزيز الصحة العقلية الجيدة في المدارس لضمان تعلم المتعلمين وازدهارهم في أماكن آمنة وداعمة.

كما تدعو الأمم المتحدة أصحاب المصلحة إلى "جعل مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية أكثر أمانًا وحيوية لجميع المتعلمين".

اليونسكو العنف المدرسي صحة وتعليم الفصول الدراسية الصحة العقلية للمتعلمين

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