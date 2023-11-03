نتنياهو يبلغ بلينكن بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة

أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، وفقًا لعاجل قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه لا قرار بدخول الوقود إلى قطاع غزة.

وتعاني غزة من أزمة نفاد الوقود، حيث توقف العديد من المستشفيات عن العمل وتعمل وكالة “الأونروا” على تزويد المستشفيات بوقود المخابز.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبوسلمية، توقف المولد الرئيسي للكهرباء بالمستشفى عن العمل خلال الساعات الأخيرة، على وقع نفاد الوقود وتزايد دخول المصابين والقتلى مؤخرًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، مساء الخميس، وكان أعنفه في بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أظهرت لقطات فيديو، سقوط عدد من الصواريخ على مدينة غزة.

وأوضح "أبوسلمية" أن كميات الوقود الحالية داخل المستشفى "قليلة للغاية" وستكفي لأيام قليلة لتشغيل المولد الحالي، مضيفًا: "الوضع صعب للغاية، ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الموقف، وإجبار إسرائيل على السماح بإدخال شاحنات الوقود ووقف القصف".

وأشار إلى أن إغلاق المولد الرئيسي للكهرباء أثر على العديد من الأقسام الداخلية للمستشفى، حيث تم إطفاء الكهرباء عن عدد من الأقسام وتوفير الطاقة لغرف العمليات والرعاية الفائقة وحضانات الأطفال.

وأوضح مدير مجمع الشفاء أن المستشفى لم يعد به مكان للمصابين، حيث يتم وضع الجرحى حاليًا في الطرقات وعلى الأرض بين الأقسام المختلفة، بعد امتلاء غرف الطوارئ والعمليات بالمصابين، متابعًا أن "قسم الطوارئ به 60 سريرًا، لكن يتواجد به 140 جريحًا وبالتالي زحام كبير للغاية يؤثر على تلقيهم الخدمات الطبية".

وأكد "أبوسلمية" أن المستلزمات الطبية نفدت من المستشفى، وكذلك أدوية التخدير، وما يجري إدخاله من مساعدات غير كافٍ، والوضع يعد "كارثة حقيقية".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 9061 قتيلًا، في حين بلغ عدد المصابين 32 ألفًا.

وتضاربت التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين، أمس، بشأن إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر، في اليوم الـ27 للحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق حتى الآن على دخول الوقود إلى غزة، طبقًا لما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

جاء هذا التصريح بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في وقت سابق إنه سيسمح بإدخال الوقود إلى غزة.