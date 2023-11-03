كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب.. ويحذر من صعوبة اللقاء

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق لخوض المباراة والتي تشهد استمرار غياب عمرو السولية وكريم فؤاد لاستكمال برنامجهما التأهيلي، ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية، ورضا سليم للإصابة بكسر في عضلة الترقوة والتي يغيب بسببها 3 أشهر.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين عقب الخروج الإفريقي مباشرة، وطلب من الفريق ككل غلق صفحة صن داونز واعتبارها بطولة في الماضي وانتهت ولن نبكي على اللبن المسكوب، ولا بد من التركيز في المباريات المقبلة وتحقيق الانتصارات.

كولر حذر لاعبى الأهلى من صعوبة لقاء المقاولون

وهدد المدير الفني للأهلي، خلال جلسته مع اللاعبين، أن هناك بعضًا من المقصرين سيكون عقابهم الفني في الفترة المقبلة بعدما شاهد تراجع الأداء الفني والبدني وهبوط اللياقة البدنية في المباريات الأخيرة

وطلب كولر من الجميع فتح صفحة جديدة من أجل استعادة الانتصارات وثقة الجمهور الذي دعم الفريق في أصعب الظروف ولن يكون هناك أي أعذار لهم سوي الفوز في كل المباريات المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أن المدير الفني رفض إجراء أي تعديلات علي تشكيل الفريق الذي خاض لقاء الإياب أمام صن داونز قبل مواجهة المقاولون العرب نظرًا لضيق الوقت ما بين المباراتين.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون ‏المرتقبة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.