الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مياه اسوان: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 12 ساعة

قطع المياه
قطع المياه

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنقطاع المياه عن مناطق (المجمع الصناعي الجديد، الصداقة القديمة، كل عزب كيما بالكامل، عمارات الأولى بالرعاية، عمارات كيما السد، عمارات الحديد والصلب، عمارات مصنع كيما، عمارات كيما والمستعمرة (ج–أ) عمارات التطبيقين، عمارات الرحاب) وذلك اعتبارا من الساعة 8 من مساء يوم الجمعة الموافق 3/11/2023 وحتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 4/11/2023 لمدة 12 ساعة. 

أعمال تطهير رافع صرف صحي


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال تطهير رافع صرف صحي رقم (10) بكيما.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

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انقطاع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط الساحل الشمالي

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انقطاع المياه عن بعض قرى منية النصر بالدقهلية لمدة 10 ساعات

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

 



 

مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسوان الصداقة القديمة انقطاع المياه عمارات الرحاب

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