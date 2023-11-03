الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف نعلم أطفالنا تفاصيل القضية الفلسطينية؟.. رئيس تحرير مجلة علاء الدين يجيب

الكاتب الصحفي حسين
الكاتب الصحفي حسين الزناتي

قال الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، إن القضية بشكل عام هي أزمة كبيرة بها أطراف كثيرة، أما القضية الفلسطينية لها تاريخ طويل يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، ووقتها كان يوجد احتلال أوروبي للدول العربية.

وأضاف الزناتي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن اتفاقية بازل 1997 ترصد اتفاق الأوروبيون بقيادة بريطانيا العظمى أن يتم إنشاء كيان قومي لليهود في فلسطين، والذين أدعوا أنها الأرض التاريخية لإسرائيل، وهي حركة صهيونية عنصرية، حيث أنهم يرون أنفسهم أفضل من كل البشر.

ترحيل اليهود من أوروبا إلى الأرض الفلسطينية

وأوضح رئيس تحرير مجلة علاء الدين، أن بريطانيا قررت وقتها أن يكون لها كيان أو دولة أو مواطنين يكونوا السند لها في المنطقة العربية، لذلك تم إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين، وأيضًا وعد بلفور عام 1917 الذي وعد الصهاينة أن يكون لهم كيان في فلسطين ووعدهم بذلك، وبدأ ترحيل اليهود من أوروبا إلى الأرض الفلسطينية من خلال بريطانيا.

وتابع: وقتها كان يوجد انتداب بريطاني على الأرض الفلسطينية وساعدوا اليهود بشكل كبير أن يأتوا من أوروبا إلى فلسطين، ووقتها كان يوجد أقلية يهودية أي 8% من السكان فقط من اليهود في فلسطين، نظرا لأن العرب متسامحين ومحبين السلام، إضافة إلى أن العرب يتعايشون مع كل الأديان، لأن الأديان هدفها عبادة الله وإرساء قيم الخير والمحبة والسلام.

القضية الفلسطينية رئيس تحرير مجلة علاء الدين مجلة علاء الدين الكاتب الصحفي حسين الزناتي حسين الزناتي

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