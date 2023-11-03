"القاهرة الإخبارية": مقتل 60 شخصًا جراء التوترات على الحدود اللبنانية حتى الآن

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن هناك تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية الجنوبية، وترقبًا كبيرًا لكلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن هناك 6 قتلى إثر القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، أمس، ليصل العدد الإجمالي لضحايا التوترات على الحدود اللبنانية 60 شخصًا على مدار الأيام الماضية.

تصعيد كبير من الجانب الإسرائيلى على الحدود اللبنانية الجنوبية

وأوضح أحمد سنجاب، أن هناك تصعيدًا كبيرًا من الجانب الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، لافتًا إلى أنه الأعنف منذ أعوام مضت وحتى إصدار قرار بوقف إطلاق النار على الجانبين، منذ عام 2006.

وتابع: "منذ عام 2006 وحتى اليوم، إسرائيل تحتفظ باحتلال بعض المناطق اللبنانية، ولكن التصعيد هذه المرة الأعنف والأخطر".