الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سلاح من أسلحة المقاومة.. دور الفن المصري في دعم القضية الفلسطينية

قضية فلسطين
قضية فلسطين

قضية فلسطين قضية عربية تهم كل الشعب العربي، خاصة المصريين، وكل فرد في الشعب المصري يعتبر فلسطين بلده الثاني، لأن القدس مدينة لكل الأديان وبها المقدسات الإسلامية والمسيحية.

الفن سلاح من أسلحة المقاومة، قدم المطربين المصريين أغاني كثيرة عن القضية الفلسطينية بداية من الفنان الكبير والموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي قدم أول أغنية للدفاع عن القضية الفلسطينية بعنوان "أخي جاوز الظالمون المدى في حق الجهاد وحق الفدا".

 جاء ذلك في تقرير عرضته قناة dmc، اليوم الجمعة، حول دور الفن المصري في دعم القضية الفلسطينية، وأن الفن جزء لا يتجزء عن الأحداث التي يمر بها المجتمع.

كوكب الشرق قدمن أغنية "أصبح الآن عندي بندقية"

وقدمت كوكب الشرق أم كلثوم واحدة من أبرز الأغاني لدعم القضية الفلسطينية، وغنت من أشعار نزار قباني أغنية شهيرة "أصبح الآن عندي بندقية"، وغنت المطربة المصرية شريفة فاضل أغنية "راجعين يا حيفا يا عربية"، وأيضًا العندليب عبد الحليم حافظ قدم أغنية "ثورتنا المصرية".

وقدم الفنان فريد الأطرش أغنية "ورد من دمنا"، أما محمد منير قدم عددًا من الأغاني عن فلسطين وأخذت طابع الأغنية الشبابية منها "يا العمارة"، و"شمس المغيب"، و"القدس".

"أختي وفاء" أغنية عن أول فتاة تفجر نفسها في انتفاضة الأقصى

وغنت الفنانة أمال ماهر قصيدة عربية "يا أرض فلسطين" كلمات عبد السلام أمين، وألحان عمار الشريعي، وقدمت أغنية "أختي وفاء" وكانت عن الشهيدة وفاء إدريس أول فتاة عربية تفجر نفسها في انتفاضة الأقصى.

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