الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خارجية تايلاند: نعمل مع دول منها مصر لإطلاق سراح محتجزينا في غزة

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية تايلاند

قالت وزارة الخارجية التايلاندية، إن إسرائيل أكدت وجود 23 محتجزا تايلانديا في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت خارجية تايلاند: "نعمل مع دول منها مصر لإطلاق سراح محتجزينا".

 قصف عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

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