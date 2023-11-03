الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": تقييم الطلاب بامتحانات الترم الأول فى المنهج بالكامل

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل سيكون في المنهج كاملًا وفق خطة توزيع مناهج ومقررات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا حذف للمناهج خاصة بعد تخفيفها وفق اللجان التي تم تشكيلها قبل بدء العام الدراسي، وراجعت المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية، وتم تخفيف المقررات الدراسية.

 الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسي الجديد وانتظم في جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، فيما
أوضحت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي:

- بدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول صفوف النقل الشهادة الاعدادية

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