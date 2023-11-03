ليلى الرفاعى تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل استشهاد خالها بعد والدها بيوم

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن أحمد التهامي، شقيق والدتها كان قائد سرب الطيران بالقوات المسلحة، واستشهد في اليوم الثاني لاستشهاد والدها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خالها نزل إجازة يوم استشهاد والدها وكان منفعلًا وأقسم أنه سينتقم له، ولكن والدته قالت له "كفاية واحد"، مشيرة إلى أنه عاد للكتيبة وأيقظ زميله أبو بكر حامد من النوم.

وتابعت، أن زميله جذب الغطاء على وجهه ولم يستيقظ فظل يلح عليه حتى استيقظ من نومه فوجد وجهه كأن به لمبه ففزع، ووجده يعطيه "سلسلته"، ويخبرها أن يسلمها لشقيقه في مصر الجديدة؛ لأن له قريب استشهد وسينتقم له ويستشهد في هذا اليوم.

وأشارت إلى أنه حكى له أن شاهد رؤيا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يخبره أنه شهيد هذا اليوم، وبالفعل خرج المهمة واستشهد فيها وعاد زميله أبو بكر وهو من أخبرها بذلك، وأخفوا على جدتها خبر استشهاده لأنه كان في عمر 26 عامًا.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.