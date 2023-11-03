ليلى الرفاعى تكشف لـ "الشاهد" تفاصيل علاقة والدها بالرئيس السادات

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الرئيس السادات كان يقدر والدها جدًا ويهتم به كثيرًا بسبب ما سمعه عنه أيام الرئيس جمال عبدالناصر، لأن طارق عبدالناصر أخا الزعيم جمال عبدالناصر كان أحد ضباط المجموعة 39، وكان الرئيس جمال عبدالناصر مهتم بهم جدًا ويطمئن عليهم بعد كل عملية، حيث كان يحدثهم ويزورهم في المستشفى في حالة إصابة أي منهم.

وأضافت ليلى الرفاعي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، “الرئيس السادات قال لوالدي إنه يريد عمل زيارة للمجموعة، وقد قدم والدي عرضا للمجموعة كلها أمام الرئيس السادات، وكان جميعهم يرتدون نياشين حتى العساكر وصف الضباط، وقد كتب الرئيس السادات لوالدي في الدفتر أشيد بشجاعتكم هذه المجموعة التي لم أستطع أن أميز فيها بين الضابط والعسكري، ووضع لهم وسام الجمهورية على علم المجموعة، حيث كانوا حاصلين على 144 نيشان تقريبا، وقد عرض الرئيس السادات التكريم على والدي من خلال سفره كملحق عسكري إلى انجلترا، لكن والدي إبراهيم الرفاعي رفض، وقال له متشكر يا فندم.. لما العدو يخرج من بلدي أبقى أفكر أقعد على مكتب في إنجلترا”.