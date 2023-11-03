الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى الرفاعى تكشف لـ "الشاهد" تفاصيل علاقة والدها بالرئيس السادات

ليلى الرفاعي
ليلى الرفاعي

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الرئيس السادات كان يقدر والدها جدًا ويهتم به كثيرًا بسبب ما سمعه عنه أيام الرئيس جمال عبدالناصر، لأن طارق عبدالناصر أخا الزعيم جمال عبدالناصر كان أحد ضباط المجموعة 39، وكان الرئيس جمال عبدالناصر مهتم بهم جدًا ويطمئن عليهم بعد كل عملية، حيث كان يحدثهم ويزورهم في المستشفى في حالة إصابة أي منهم.

وأضافت ليلى الرفاعي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، “الرئيس السادات قال لوالدي إنه يريد عمل زيارة للمجموعة، وقد قدم والدي عرضا للمجموعة كلها أمام الرئيس السادات، وكان جميعهم يرتدون نياشين حتى العساكر وصف الضباط، وقد كتب الرئيس السادات لوالدي في الدفتر أشيد بشجاعتكم هذه المجموعة التي لم أستطع أن أميز فيها بين الضابط والعسكري، ووضع لهم وسام الجمهورية على علم المجموعة، حيث كانوا حاصلين على 144 نيشان تقريبا، وقد عرض الرئيس السادات التكريم على والدي من خلال سفره كملحق عسكري إلى انجلترا، لكن والدي إبراهيم الرفاعي رفض، وقال له متشكر يا فندم.. لما العدو يخرج من بلدي أبقى أفكر أقعد على مكتب في إنجلترا”. 

الشهيد ابراهيم الرفاعى ليلى الرفاعي برنامج الشاهد حرب اكتوبر صائد الأفاعي

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. توقف مولد الكهرباء الأساسى فى مستشفى الشفاء لنقص الوقود

ليلى الرفاعى تكشف لـ "الشاهد" تفاصيل علاقة والدها بالرئيس السادات

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد القتلى والمحتجزين فى صفوفه

"معيب للغاية".. رسالة زعيم الأغلبية الديمقراطية فى "الشيوخ الأمريكى" بشأن مساعدات إسرائيل

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى