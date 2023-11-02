الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": استشهاد مواطن وإصابة 4 جراء اقتحام الاحتلال مخيم جنين

مخيم جنين
مخيم جنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية إن الاحتلال اقتحم مخيم جنين ومحيط المخيم بشكل كامل الآن، وذلك من خلال تسلل بعض أفراد الاحتلال وكانت هذه القوات عبارة عن 30 آلية عسكرية، فيما اعتلت القناصة أعلى المنازل.

اقتحام مخيم جنين

وأكدت ولاء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال دخلت في اشتباكات مباشرة عنيفة الآن مع الشعب الفلسطيني المتواجد في هذه المنطقة.

وتابعت "هناك بعض الأنباء تشير إلى أن قوى الاحتلال الخاصة وقعت في كمين المقاومين الفلسطينيين بصورة كبيرة، حيث يقاوم الشعب الفلسطيني بكل ما يملك هذا التدخل العسكري الصهيوني الذي حل على هذا المخيم".

واستطرد "وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد مواطن وأربع إصابات من مخيم جنين بينهم إصابة خطيرة في منطقة البطن، وتم الإعلان عن اسم المواطن الذي لقى مصرعه اليوم داخل المخيم وهو الشهيد سليمان محمد ويبلغ من العمر 31 عامًا وكانت إصابته عميقة في البطن والتي خرجت روحه على إثرها فور الوصول للمستشفى".

ضحايا المخيم

وذكرت أن هذا الهجوم المفاجئ من قبل هذه القوات لم يعرف أحد هدفه حتى الآن، حيث يقول البعض إن هدف هذا الاقتحام هو مقتل أحد أبناء المقاومة.

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