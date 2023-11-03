دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 3-11-2023

دعاء المؤمن لربه هو العبادة التي تقرب المسلم من الله تعالى، وهو من أعظم وسائل التوسل إليه، وقد حث الله تعالى عباده على ترديد الدعاء في كثير من الآيات القرآنية، وتعرض الدستور دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 3-11-2023.

دعاء وأذكار الصباح

من دعاء الصباح.. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة

من دعاء الصباح.. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أدعية الفجر

اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

اللهم أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم

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