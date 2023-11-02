الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة الدفاع عن حق العودة: زيارة بلينكن لا تؤشر لهدنة إنسانية

محمد عليان
محمد عليان

علق محمد عليان، رئيس لجنة الدفاع العليا عن حق العودة، على زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا إلى إسرائيل وأهدافها بشأن محاولات الوصول إلى تهدئة وعدم اتساع دائرة الصراع إقليميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تنوي ضرب حماس ومحاولة لإنهائها بعد شهر من الحرب، لافتا إلى أن هناك محاولات رامية تهدف إلى هدنة وخاصة في ظل وجود بلينكت غدا في إسرائيل".

وتابع "كلنا نعلم أن الولايات المتحدة ودول أوروبا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب جرائمها في قطاع غزة".

وواصل: "إسرائيل تمعن في ضرب الفلسطينيين وترتكب تلك المجازر يوميا، تؤشر إلى أنه يستحيل أن يكون هناك هدنة"، موضحا أن بلينكن وغيره من المسئولين الأمريكيين يهدفون إلى تعميق الحرب ولايفرق معهم وجود هدنة إنسانية، ولكن ما يفرق معهم هو أمن إسرائيل فقط دون النظر إلى بحار الدماء الفلسطينية.

واستطرد رئيس لجنة الدفاع العليا عن حق العودة: إسرائيل من الممكن أن تضحي برهائنها من أجل القضاء على حماس، وهم متفاجئون بحجم القوة التي تتمتع بها فصائل المقاومة، ووقوف ودعم الشعب الفلسطيني لهم رغم كل مايحدث، مشددا على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

غزة قطاع غزة بلينكن إسرائيل هدنة انسانية

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