الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إصابة "صن داونز".. هل يُشارك أكرم توفيق فى مواجهة الأهلى والمقاولون؟

أكرم توفيق
أكرم توفيق

بات أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في دوري نايل.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال مشاركته أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأصيب اللاعب بكدمة قوية خلال المشاركة في المباراة، لكنها لن تعيقه عن التواجد في قائمة الأهلي للمشاركة في مباراة المقاولون العرب.

وشارك أكرم توفيق في مران الأهلي مساء اليوم بشكل طبيعي، خاصة أن الإصابة لم تؤثر عليه واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

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تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة المقبلة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، حيث خاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم ‏المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب الفريق، خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أن اللاعب أجرى الجراحة بنجاح اليوم، وحصل على عدة أيام للراحة، قبل أن يبدأ تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي الذي ‏سوف يؤديه على مدار الأسابيع المقبلة.‏

وأشار إلى أن رضا سليم سوف يخضع لفحوصات مستمرة من جانب الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، لتجهيزه للعودة ‏إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.‏

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