الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة طاقم سيارة إسعاف برصاص قوات الاحتلال

أحد المصابين
أحد المصابين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت طاقم سيارة إسعاف بعدة طلقات نارية خلال عمليات انتشالهم ضحايا القصف الإسرائيلي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وقال الهلال، في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف طاقم سيارة إسعاف الهلال الأحمر بعدة طلقات نارية خلال أدائهم واجبهم الإنساني في انتشال عدد من الشهداء والجرحى من شارع الرشيد غرب مدينة غزة. ما أدى إلى إصابة طاقم المسعفين، علاء الدريوي بطلق ناري في اليد وشظايا في الرأس وبهاء بدر الدين بشظايا في القدم".

 

 

كما أعلن الهلال في منشور لاحق، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مجموعة من المدنيين أمام مبنى الإسعاف والطوارئ 101 في حي تل الهوى بغزة والذي يبعد نحو 100 متر عن مستشفى القدس التابع للجمعية، مما أدى الى استشهاد البعض وعدد من الإصابات.

 

ونشر الهلال مقاطع فيديو تظهر القصف العنيف والمتواصل الذي يشهده محيط مستشفى القدس في غزة اليوم.

حصيلة ضحايا العدوان على غزة

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 شهيدا و32 ألف جريح فلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أنه من بين الشهداء الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص، بينهم مئات العسكريين، علما بأن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

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