الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال العملية البرية فى غزة

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين خلال العملية البرية

أعلن جيش الاحتلال عبر موقعه على الإنترنت أن ثلاثة جنود إسرائيليين، قتلوا اليوم الخميس خلال العملية البرية التي شنتها إسرائيل في غزة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في عملية غزة إلى 20.

وأضاف جيش الاحتلال أنه لا يشمل هذا العدد جندي الاحتياط الذي كان خارج الخدمة، أرييل كلاين، الذي قُتل يوم الخميس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهو عائد إلى منزله من الخدمة.

ويشمل العدد الإجمالي جنديًا قُتل في 22 أكتوبر بالقرب من كيبوتس كيسوفيم خلال العمليات التي سبقت العملية البرية الإسرائيلية الكاملة في غزة. 

وأدرج الجيش الإسرائيلي جنديين آخرين توفيا في 20 و25 أكتوبرعلى التوالي وظروف الوفاة غير واضحة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يضرب أهدافًا لحزب الله في لبنان ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل
وأعلن جيش الاحتلال مساء الخميس أنه يرد على عمليات إطلاق متعددة من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال: "خلال الساعة الماضية، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردًا على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بضرب سلسلة من الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان".

وتيرة اطلاق الصواريخ في الحدود اللبنانية

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إسرائيل ترد على حزب الله بقصف أماكن جديدة على حدود لبنان

 

وشهد فريق سي إن إن في شمال إسرائيل زيادة في وتيرة إطلاق الصواريخ من لبنان خلال الساعة الماضية، حيث اشتبكت القبة الحديدية الإسرائيلية مع اثنين منهم، كما تم وضع عدة مناطق في حالة تأهب في شمال إسرائيل، بما في ذلك المنارة وكريات شمونة وصفد.

من ناحية أخرى، أصدر حزب الله بيانًا قال فيه إنه ضرب ثكنة عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بطائرتين بدون طيار، مدعيا أنهما وجهتا “ضربات مباشرة للغاية داخل الثكنات”، ومزارع شبعا هي منطقة متنازع عليها على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

بالإضافة إلى حزب الله، قال الفرع اللبناني للجناح العسكري لحركة حماس يوم الخميس إن قواته أطلقت 12 صاروخًا استهدفت كريات شمونة والمناطق المحيطة بها في شمال إسرائيل.

وقالت الحركة إن تلك الأفعال تأتي ردًا على ما وصفتها بـ"مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

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