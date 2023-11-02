الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حاملة لجنسية مزدوجة: "بمجرد دخولنا معبر رفح شعرنا بالطمأنينة"

حاملي الجنسيات المزدوجة
حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، لقاءات خاصة مع حاملي الجنسيات المزدوجة فور وصولهم معبر رفح.

وقالت إحدى حاملي الجنسيات المزدوجة: "كانت مصر لنا الأمن والأمان، بمجرد وصولنا لمعبر رفح، شعرنا بالأمن والطمأننية، الشعب المصري دائما يقف معانا".

أضافت:"شفنا فيديوهات كتير بتأكد مساندة من الشعب المصري، ودعم دائم منه لنا.. شكرا للحكومة المصرية وللشعب المصري".

الشعب المصري حر وصديق لأهل فلسطين

وتابعت إحدى حاملي الجنسيات المزدوجة: "مصر دائما هي الدولة التي تستضيف الشعب الفلسطيني، والشعب المصري هو دائما الرفيق والأخ، والصديق ونحن دائمًا نعترف بجميل الشعب المصري وله علينا فضل كبير سواء في التعليم".

وواصلت:"نشعر دائما بأن الشعب الفلسطيني والمصري واحد، فلا يمكن أن يتجزأ الشعب الفلسطيني عن المصري، أو العكسن والشعب المصري دائمًا حر ودائمًا في المقدمة، ويشعر بنا وبأهل غزة، نحن جيران في كل شئ ونتقاسم كل شئ مع المصريين".

واستطردت:"الشعب الفلسطيني لا يقهر ولا يمت ولن يمت، مهما فعل قوات الاحتلال، وشكرا للشعب المصري ولكل مواطن حر شريف في كل مكان في العالم".

غزة معبر رفح قطاع غزة القاهرة الإخبارية حاملي الجنسيات المزدوجة

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