ايهاب فهمي: "القاهرة الإخبارية" ولدت قوية.. والتاريخ سيذكر دور مراسلي غزة

حرص الفنان إيهاب فهمي على تهنئة القائمين على قناة “القاهرة الإخبارية” بمناسبة مرور عام على إطلاقها، مشيرا إلى أنها نجحت في مواكبة الاحداث بشكل مميز وحرفي.

وأضاف “ايهاب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن “القاهرة الإخبارية” ولدت قوية، مشيرا إلى أن الظروف والاحداث التي حدثت في العالم خلال هذا العام، أثبتت ما تملكه القنماة وطاقم العمل بها من قدرات مكنتهم من تنفيذ تغطيات احترافية من قطاع غزة.

وتابع أن مستوى المتابعة في القناة ومواكبة الاحداث غير عادية، متمنيا لها المزيد من النجاح والتوفيق ولكل القائمين عليها، مؤكدا ان مصر دائما ستظل الريادة في جميع المجالات.

وعن رسالته لمراسلي غزة، قال إيهاب فهمي: “ربنا يكون معاكم وفي عونكم، وانتم رجال اقوياء وبتعملوا عمل بطولي، واضطرتكم الظروف والاحداث لهذا الوضع ولكنكم قد المسئولية، وعملكم هذا عمل عظيم، سيذكره التاريخ والاحداث جميعها”.

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية لأول مرة في يوم 31 أكتوبر من العام الماضي 2022، تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الإخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم.

وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة" مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الأخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وانقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.