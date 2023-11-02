الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زعيم كوريا الشمالية يغلق عددًا من سفارات بلاده فى الخارج

كيم جونج أون
كيم جونج أون

أطلق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أكبر عملية تقليص لسفارات بلاده في الخارج، حيث يراهن على الأرجح على أنه يستطيع الحصول على عائدات أكبر من خلال صفقات الأسلحة مع الكرملين، بالمقارنة مع البعثات الدبلوماسية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

فيما كثف نظام كيم من نشاطه الدبلوماسي مع روسيا، أفادت تقارير إعلامية رسمية بأنه أغلق سفارتيه في أوغندا وأنجولا في أكتوبر الماضي.

كما تعتزم بيونج يانج إغلاق قنصليتها في هونج كونج، بالإضافة إلى أكثر من 12 بعثة دبلوماسية في إفريقيا وأماكن أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "يوميوري" اليابانية عن مصدر مطلع على الشئون الداخلية لكوريا الشمالية، لم تسمه.

فيما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا، من بين الأماكن المستهدف أن يتم إغلاقها.

كيم جونج أون صفقات الأسلحة الكرملين البعثات الدبلوماسية روسيا بيونج يانج

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