"الأونروا": الوقود لم يدخل إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة

أعلنت وكالة الإغاثة الأونروا، اليوم الخميس، أن الوقود لم يدخل إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

وأضافت الأونروا وفق قناة العربية الإخبارية، أن إسرائيل استهدفت 3 ملاجئ تابعة لنا في غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها دخلت في ذروة المعركة" بعد توغلها في ضواحي مدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية توغلت في ضواحي مدينة غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه ما يلي: نحن في ذروة المعركة، لقد حققنا نجاحات باهرة وتجاوزنا مشارف مدينة غزة. نحن نتقدم.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي:

دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وفي منطقة تل أبيب الكبرى وفي محيط مطار بن غوريون.

مناطق الصراع على الحدود مع لبنان

وتدوي صفارات الإنذار في الشمال، في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، إن الحرب كان لها "ثمن مؤلم وصعب"، حيث قُتل 18 جنديًا إسرائيليًا في العملية البرية في غزة حتى الآن.

لقد فقدنا خيرة أبنائنا في الحرب، ونحن نحتضن عائلاتهم... وسنواصل الانتصارات.

وقال إن جيش الاحتلال لديه “التزام” بإعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، متابعًا أن جيش الاحتلال يقاتل “باسم قدسية الحياة، نحن نقاتل من أجل حقنا في العيش بأمان والازدهار في وطننا، مشيرًا إلى أننا نتصرف برباطة جأش وذكاء وتصميم.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، إن القوات تعمل داخل مدينة غزة، وتحاصرها من عدة اتجاهات، وأضاف لقد تقدمنا مرحلة مهمة أخرى في الحرب، مشيرًا إلى أن القوات موجودة في قلب شمال غزة، وتعمل في مدينة غزة، وتحيط بها، وتعمق الهجوم البري.