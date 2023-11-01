الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

تتوارد التطورات الميدانية والسياسية والعسكرية، وفق سياق أمني مزدحم، في ذات الوقت الذي تشهد غزة أشرس حرب في الألفية الثالثة، جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وتأييد سخيف من حلف الناتو. 

مؤتمرات ومبادرات، تهديد ووعي، والشهداء زمن قطاع غزة، باتو وقودًا للحرب التي أرادها دولة الاحتلال وباركها السلاح النفوذ الأمريكي في ظل أزمات دولية واقتصادية وأمنية وتخاذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التي أصدرت شهادة وفاتها. 

*رسالة مجاهدي المقاومة الإسلامية في ‎لبنان
.. في التطورات على صعيد ما يترقب العالم من إمكانية فتح جبهة مقاومة في لبنان، بالذات حزب الله، وانتظار الخطاب الموعود من حسن نصرالله  يوم الجمعة، كشف في لبنان عن ما سمي بـ[رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في ‎لبنان إلى مجاهدي المقاومة البواسل في قطاع ‎غزة وعموم ‎فلسطين المحتلة]. 
.. وما وصل "الدستور" من رسالة مجاهدي المقاومة الإسلامية في ‎لبنان إلى مجاهدي المقاومة البواسل في قطاع ‎غزة وعموم فلسطين المحتلة: هذا بعضُ عزمنا خلف حدودِ فلسطين لاح،.. ولنصرة الأقصى حملنا السلاح، والنصر موعدنا والصّبح قريب. 
.. وأضافت الرسالة:
"يا أهل المظلومية في غزّة الأبية، إنّ قتل أطفالكم ونسائكم وشبّانكم وشيوخكم لعظيم، وإنّ روح الصمود عندكم لأعظم، وهذه دماؤكم المقاوِمة تُغرق هذا الكيان الهرم، الذي لم يبق إلا بعضٌ من رمقه الأخير". 
*معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا
.. الرسالة في صياغتها توقيتها، مرحلة تؤشر على وجود ضغوط سياسية وأمنية، ومن قيادات الداخل الإسلامي اللبناني، في النص استخدم، رسائل الأحزاب وبيانات القوى في مراحل من الصراع بعد نكبة ١٩٤٨، وجاءت كما يلي:
.. "يدنا معكم على الزّناد نقاتل عدوّ الله نصرةً لأقصانا ولأهلنا المستضعفين في فلسطين الحبيبة، فاضربوا منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كلَّ بنان وكونوا على يقينٍ أنّ شهداءكم وشهداءنا هم طريق القدس، حتّى يوم الفتح المبين". 
.. عمليا المنطقة والإقليم في حالة غليان وتوارد المواقف، الكل ينتظر ٧٢ ساعة حاسمة على صعيد الأمم المتحدة وقمة الرياض يوم السبت وحراك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي يبدأ جولة مثيرة في تنبيهاتها، واستباقها لقمة الرياض. 
ما قبل الغليان السياسي.. وربما العسكري..

.. والحكاية أنه تقرر أن يتوجّه وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن إلى  دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الخامس والعشرين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، إن بلينكن "سيلتقي مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وستكون له محطات أخرى في المنطقة".

وتوجّه بلينكن إلى إسرائيل بعد أيام قليلة على عملية "طوفان الأقصى"، في زيارة لإبداء التضامن وتنسيق الردّ. وإثر تلك الزيارة قام بلينكن بجولات دبلوماسية مكوكية في المنطقة، قادته إلى كل من الأردن والسعودية والإمارات ومصر، ليعود في نهايتها إلى إسرائيل.

والثلاثاء، مثُل بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ تناقش تمويلات إضافية للأمن القومي، لكن محتجّين فلسطينيين عرقلوا مرارًا سير الجلسة، وقد هتف بعضهم "وقف إطلاق النار الآن" و"الفلسطينيون ليسوا حيوانات" و"عار عليكم جميعا" قبل أن يتمّ إخراجهم من القاعة.

وخلال الجلسة تطرّق بلينكن إلى ما يمكن أن يؤول إليه النزاع الحالي، مشيرًا إلى وجوب أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس منذ العام 2007.
.. والقادم ما بين الساعات المقبلة، ينذر بالخطر الذي قد يترك ظلاله الصعبة على دائرة الحرب التي ينظر لها على أنها باتت حربا داخل وخارج غزة. 

السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية الأميركية دولة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال لبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة