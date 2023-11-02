الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع عاطل لاتجاره في الحشيش بمنشأة القناطر

حبس عاطل
حبس عاطل

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش في منشأة القناطر، وتبين حيازته على المخدر.

كشفت التحقيقات أن بحوزة المتهم “فرشين حشيش”، و2000 جنيه وسلاح أبيض (كتر) استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة عاطل مخدر الحشيش منشأة القناطر المخدر فرشين حشيش

مواد متعلقة

حبس متهمين بتهمة تزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية 4 أيام

سنة حبس و10 آلاف جنيه غرامة لمتهم بالتعاطي في البساتين

حبس المتهمين بحيازة 2.5 من مخدر الحشيش بمدينة الشروق

حبس عاطل لحيازته مخدر الآيس وسلاحًا ناريًا فى كرداسة

الأكثر قراءة

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف: "الحرب فى غزة لها ثمن مؤلم وباهظ"

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

سرايا القدس تعلن القضاء على قوة إسرائيلية راجلة بكمين محكم غربى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر