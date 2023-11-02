مختار غباشى لـ"الدستور": إسرائيل تحارب الشجر والبشر فى غزة

قال مختار غباشي، نائب رئيس مركز الدراسات العربية الاستراتيجية، إن هناك خزيًا وعارًا مما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في ظل العجز عن إرسال الوقود إلى داخل هذا القطاع تستطيع من خلاله تشغيل المستشفيات لمعالجة الجرحى والمصابين، ليقتلوا أو يستشهدوا بدم بارد من العدوان الإسرائيلي الذي يبيد أحياء ومربعات سكنية وقنابل بحجم الطن من القنابل والمفرقعات التي تدفع رميًا على قطاع غزة.

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”: نتمنى أن تنتهي الحرب في غزة وأن تكون المقاومة الفلسطينية متعافية، لأنه إذا انتهت المقاومة الفلسطينية ستنتهي القضية الفلسطينية وضاعت وانتهت منظومة الأمن القومي العربي، كما أن الحاجة الوحيدة الثابتة هي بسالة واستبسال وشراسة هذه المقاومة أمام هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية، وللأسف الشديد العالم العربي يتحدث عن شد وإدانة.

وأكد غباشي، أن مصير القضية الفلسطينية أمر مؤجل، متصورًا أن مسألة حل الدولتين على المحك ولكن في انتظار ما ستؤول إليه الحرب وهل العالم سينجح في فك الحصار والوصول إلى هدنة من أجل وصول المساعدات، أم أن العالم سوف يصمت حتى ينتهي 2 مليون شخص 300 ألف نسمة من على وجه الأرض، إسرائيل تحارب الشجر والبشر والأطفال والنساء.

محامي عائلة فلسطينية أمريكية كانت عالقة في غزة عبرت بأمان إلى مصر



وكانت قد وصلت عائلة فلسطينية أمريكية من ميدواي بولاية ماساتشوستس، بأمان إلى مصر بعد مغادرة غزة عبر معبر رفح في وقت مبكر من صباح الخميس، حسبما قال محاميهم لشبكة CNN في بيان.

وقال المحامي سامي النابلسي إن عبود عوكل ووفاء أبوزيدة وابنهما يوسف البالغ من العمر سنة واحدة وصلوا إلى مصر بعد الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال النابلسي في البيان: "إن عائلة أوكال غارقة في الحب والدعم الذي تلقوه من الداخل والخارج، لكنهم أيضًا مرهقون ومستنزفون جسديًا وعاطفيًا، وأمامهم رحلة طويلة للعودة إلى الولايات المتحدة"..

"تعرب عائلة أوكال عن عميق امتنانها لعائلاتهم وأصدقائهم في جميع أنحاء العالم، ومجتمع ميدواي، ووسائل الإعلام لمشاركة محنتهم ومحنة مئات الأمريكيين الآخرين المحاصرين في غزة، والمسئولين المنتخبين الذين ناضلوا بشدة من أجل عودتهم، وأضاف: "ووزارة الخارجية لتزويدهم بالمغادرة الآمنة".