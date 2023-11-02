الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع تثبيت سعر الفائدة.. ارتفاع المؤشرات الرئيسية فى "وول ستريت"

وول ستريت
وول ستريت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، نهاية دورة التشديد النقدي.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وقال البنك المركزي في بيانه، إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية.

وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.

وبحسب بيان الفيدرالي الأمريكي، فإنه قد ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 332.45 نقطة أو 1.00 بالمئة إلى 33،607.03 نقطة. كما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 56.03 نقطة أو 1.34 بالمئة إلى 4،293.88 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 159.15 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 13،221.37 نقطة.

وول ستريت الاحتياطي الاتحادي التشديد النقدي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

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