برلماني: قرار استقبال مئات الجرحى الفلسطينيين للعلاج بمصر "إنساني"

وصف النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، قيام مصر باستقبال مئات من الجرحى والمصابين في مصر، بأنه قرار إنساني وسياسي كبير، وله صدى فلسطيني ومحلي، فمصر لا تبخل أبدا على الشعب الفلسطيني ودائما في ظهره، وغلق معبر رفح للفترة الطويلة الماضية لم يكن من جانب مصر ولكن تعنت إسرائيلي.

قرار علاج الفلسطينيين في مصر

ونوه نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، بقرار علاج الفلسطينيين في مصر. قائلا: انه دليل جديد على ريادتها وقربها الشديد من القضية الفلسطينية.

كشف مخطط التهجير السافر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن موقف مصر بشأن الأزمة والحرب الحالية في غزة. موقف مشهود ويتحاكى به العالم لأن القيادة السياسية، كشفت للعالم مخطط التهجير السافر الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية. وهو مرفوض جملة وتفصيلا من مصر. محذرا: أن ما يحدث من عدوان اسرائيلي ستكون له تداعيات كبيرة.

زيارة رئيس الوزراء لسيناء

وثمن النائب جهود الدولة في تنمية سيناء، وزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لها مؤخرا، مشيرا إلى إن مصر نفذت عبور جديد في سيناء نحو التنمية الشاملة.

تحقيق التنمية الشاملة في سيناء

واختتم النائب محمد نشات العمدة أن ما تقوم به الدولة اليوم، يأتي بغرض تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لما تحظى به سيناء على مر العصور من مكانة كبيرة للغاية، كما أن زيارة مدبولي بتوجيهات السيسي أوصلت رسالة مفادها لا تقتربوا من سيناء، وهى خط أحمر أمام مخططاتكم.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن التنسيق لاستقبال الدفعة الأولى من المصابين بقطاع غزة، والتي تضم 81 حالة من الجرحى والمرضى لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

ووجه وزير الصحة عددًا برفع السعة الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات المصرية ومراجعة منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك.

كما وجه الوزير بتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات في العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء والتأمين الكامل لكافة المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الهيئات الصحية وعلى رأسها هيئة الإسعاف المصرية، حيث جرى تخصيص 40 سيارة إسعاف للاصطفاف داخل معبر رفح، إضافة إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني بمصر لتقديم الرعاية اللازمة لمرافقي المصابين من الأطفال الذين سيتم استقبالهم بالمستشفيات المصرية، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المرافقين.