الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنريكى: كيليان مبابى سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية

إنريكي ومبابي
إنريكي ومبابي

أشاد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بلاعبه كيليان مبابي، مشددًا على ثقته في قدرة مهاجمه على التتويج بالكرة الذهبية.

واحتل كيليان مبابي المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023 خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إرلينج هالاند.

إنريكي: مبابي سيحقق الكرة الذهبية أكثر من مرة

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق ضد مونبلييه بالدوري الفرنسي: "بكل وضوح لكي تحصد الكرة الذهبية يجب عليك أن تحقق الألقاب، إما مع ناديك أو منتخب بلادك، بالإضافة إلى إسهاماتك الفردية، لا توجد شكوك في مستوى مبابي، ولا أشك في أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية".

وشارك مبابي في 12 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا منذ انطلاق الموسم، وسجل 12 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا لزملائه في الفريق.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره مونبلييه، غدًا في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.

وبسؤاله عن الإضافة التي ستحدثها عودة ماركو أسنسيو للمشاركة في تدريبات الفريق، أجاب: "أسنسيو تعافى طبيًا ولكن مازال بحاجة لاستعادة قمة مستواه، لقد أصيب لمدة شهرين وسيحتاج للتوت من أجل استعادة قدراته، إنه لاعب قادر على المشاركة في أكثر من مركز".

واستطرد: "ماركو يمكنه اللعب في مركز المهاجم الوهمي، وبإمكانه اللعب على الجناحين وفي العمق وكذلك في المحور، امتلاك لاعب بهذه المواصفات أمر مهم للمدرب، إنه يتيح لي خيارات مختلفة خلال المباراة بدون تغيير لاعبين، إنه لاعب موثوق من الناحية الفنية، ولا يخسر الكرة تحت الضغط".

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة خلف فريق نيس المتصدر بـ22 نقطة.

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