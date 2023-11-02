الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أسبوع القاهرة" يطالب بعدم اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود

أسبوع القاهرة للمياه
أسبوع القاهرة للمياه

اختتمت فعاليات أسبوع القاهرةالسادس للمياه، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، حيث تم إعلان التوصيات والمخرجات في نهاية أعمال الأسبوع.

وأوضح التقرير النهائى لأسبوع القاهرة للمياه أن إفريقيا لا تمثل سوى حوالي 2%- 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي الذي يؤثر على حوالي 250 مليون شخص، وإن حصول إفريقيا على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب هو حق أساسي من حقوق الإنسان

كما تمثلت رسائل إفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة في الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة، وبناء القدرات، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع.. وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

كما أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين؛ حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه.

وأوضح، أيضا، أن مصر واليابان ستستفيدان من الأحداث الدولية المقبلة (مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة) لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ.

txt

استعرض قضايا المياه والأمن الغذائي.. اختتام فعاليات أسبوع القاهرة اليوم

txt

وزير الرى: 1627 عملًا صناعيًا للحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه

كذلك تشتمل أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث.

كما أنه يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية، بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب كأداة لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.

وأكدت مخرجات الأسبوع أن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فاعلية مع تغير المناخ، وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه ويساعد على إصلاح الدعم.

كما أن استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع، مثل زراعة أشجار المانغروف، أو الحماية الساحلية بالتعذية بالرمال، يضيف بعدا آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معنى بالمياه

وشدد على الحاجة الماسّة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ، بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

كما أن هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمرا ضروريا، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة.

وأوضح تقرير أسبوع القاهرة للمياه أن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات وتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرة والتربة.

اسبوع القاهرة أسبوع القاهرة للمياه عبد الفتاح السيسي إجراءات أحادية الأنهار العابرة للحدود التنمية المستدامة

مواد متعلقة

وزير الرى: 1627 عملًا صناعيًا للحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه

وزير الرى: 5.60 مليار دولار لتنفيذ مشروعات قومية كبرى لاستخدام مياه الصرف للتوسع الزراعى

وزير الرى: الإجهاد المائى المرتفع يؤثر على حوالى 250 مليون شخص فى إفريقيا

وزير الرى: التحديات الحالية تتطلب إيجاد حلول مبتكرة لتوفير الاحتياجات ورفع كفاءة استخدام المياه

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى بعد توديع الدورى الإفريقى أمام صن داونز؟

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أمريكا: ملتزمون بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة "صيد القطط" لانتزاع معلومات من قواتنا لصالح حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان