تين هاج: التشكيك في قيادتي ليونايتد أمر منطقي وأنتوني مقاتل مثلي

أصر إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، على ثقته في قدرته على إعادة الفريق للمسار الصحيح مرة أخرى.

وخسر مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة، كاراباو، بثلاثة أهداف دون رد.

وقال إريك تين هاج في تصريحات نشرتها صحيفة جارديان: "أنا مقاتل وأعرف أن الفريق لن يسير على نسق عالٍ طوال الوقت وستكون هناك الكثير من الانتكاسات خلال الموسم، ولكن يجب علينا التعامل معها وهذا ليس عذرًا أبدًا".

مانشستر يونايتد في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 15 نقطة.

وأضاف تين هاج: "قُلت ذلك من قبل، أعلم أننا سنواجه انتكاسات ولكن حتى في تلك الأوقات عليك الحصول على النتائج، يوم الأحد وأمام نيوكاسل كنا بعيدين كل البعد عن ذلك، لذا يتوجب علينا أن نفعل الأشياء بشكل صحيح عند مستوى معين وهو الحد الأدنى للفوز بالمباريات".

وخسر مانشستر يونايتد أمام جاره مانشستر سيتي في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، يوم الأحد الماضي، بثلاثة أهداف دون رد.

وتحدث عن لاعبه البرازيلي أنتوني قائلًا: "إنه مقاتل مثلي ولديه ثقتي، إنه شجاع وأنا أثق أنه سيقدم الأداء الذي يثبت أنه اللاعب المناسب لنا، الفريق لا يلعب بشكل جيد عندما لا تصل له الكرة وأنا مسئول عن ذلك، كان هناك الكثير من الضوضاء التي تسببت في هبوط المستوى، بإمكانه تقديم أداء أفضل وكل اللاعبين كذلك".

وبسؤاله عن رأيه في الانتقادات الموجهة له من النقاد والتشكيك في قدرته على إدارة فريق كمانشستر يونايتد، أجاب: "أتفهم أنه من المنطقي أن يتسائلون عن قدرتي في قيادة الفريق، هي عملية منطقية لأن النتائج لا تسير كما ينبغي، ولكنني أثق أن بإمكاني فعل ذلك وفعلته في كل الأندية التي دربتها وأيضًا في السنة الماضية هنا فعلت ذلك ولكن في اللحظة الحالية نحن في مكان سيء وأنا أتحمل المسئولية".

وأنهى تصريحاته: "أرى ما يحدث في الوقت الحالي كتحدٍ، أنا مقاتل وأنا في خضم القتال يجب أن أتأكد أنني أتشارك المسئولية مع اللاعبين ونتمسك ببعضنا البعض ونقاتل من أجل بعضنا ونحصل على نتائج أفضل".