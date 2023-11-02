الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حسن عمار: جهود مصر لصالح القضية الفلسطينية يعكس التزامها التاريخي والإنساني في مساندة الأشقاء

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع أولوية قصوى للدفع بكافة الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى قطاع غزة، وهو ما يتجلى في تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء فى غزة، والنجاح في الإلزام بفتح معبر رفح لنقل المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين بل وزيادة العدد اليومى لدخول شاحنات المساعدات، معتبرا أن ذلك يبرز مدى أهمية ومركزية القضية الفلسطينية للشعب المصري وأنه لا مجال للتخلي عنها تحت أي ظرف إذ تكثف الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهودها في اتجاهات متعددة الأبعاد لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم يدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

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محاولة بائسة تسعى للتشكيك في الدور المصري

ورفض "عمار"، أي محاولة بائسة تسعى للتشكيك في الدور المصري بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا مجال للمزايدة على الموقف المصري الذي يثبت يوما بعد يوما انتصاره لشعب فلسطين وحقوقهم، وأنه مصر دائما في عون ومساندة أشقائها الفلسطينيين، لاسيما مع فتح المعبر لاستقبال الجرحى من أصحاب الحالات الخطيرة وتجهيز المستشفيات بالعريش، مشددا أن مصر تقود جهود كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي لحقن الدماء وإنهاء التصعيد الدائر في إطار إيمانها بأن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل تواصل دورها الإنساني المعهود لحماية حياة المدنيين وتخفيف معاناتهم، من خلال معالجة الجرحى والمصابين من أشقائنا الفلسطينيين الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي الغاشم، ونجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إدخال 108 شاحنات لغزة و40 سيارة إسعاف نقلت المصابين، بما يعكس الالتزام التاريخى والمسئولية الكبرى التي وضعت مصر على عاتقها منذ عام 1948 وحتى اليوم فى تحمل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى بأن تكون له دولة مستقلة عاصمتها مدينة القدس الشرقية وفق مرجعيات الشرعية الدولية وضمان حق المواطن الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان.

وأضاف "عمار"، أن مصر لم ولن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة؛ والحرص على امتداد الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، منوها أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسى سيشهد لها التاريخ أنها تمكنت من انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية، ومن بينها تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مباحثاته الأخيرة مع الرئيس السيسي بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أي مكان، ورفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدا أن مصر نجحت في حماية القضية الفلسطينية من إفراغها من مضمونها، وحماية أمنها القومي بقوة.

عضو مجلس النواب الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة القضية الفلسطينية

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