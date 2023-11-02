الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثاني.. تكدس السيارات أمام مزلقان كفرديما على شريط السكة الحديد بالغربية انتظارا لفتحه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي استمرار تكدس مئات السيارات أمام مزلقان السكة الحديد انتظارا لاعادة فتحه من جديد  بعد، قيام أجهزة السكة الحديد بوسط الدلتا بمدينة طنطا بإغلاق المزلقان الذي يقع على شريط السكة الحديد الرئيسي القاهرة الإسكندرية، للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح به.

أكد أحمد زيادة من أهالى ديما أن المعبر هو المنفذ الوحيد آلاف المواطنين والسيارات للوصول إلى الطريق الزراعي السريع بين مدينتي طنطا وكفرالزيات.

وأشار إلى  قيام الآلاف من أهالي قرى كفرديما وادشاي والطالبية وكفرالاشقر وقصر بغداد وابوالغر وكفراخشا وشبراريس وبعض قرى محافظة المنوفية المجاورة إلى استخدام طرق بديلة دائرية تصل لأكثر من 25 كيلو كي يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي طنطا وكفر الزيات على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية.

وأكد محمود منصور من أهالى القرية عن وجود صعوبة في الوصول للمدارس وجامعة طنطا وطالب بسرعة إعادة فتح مزلقان السكة الحديد بقرية كفر ديما والذي يعد بمثابة المعبر والمنفذ الوحيد لهم للوصول إلى الطريق الزراعي السريع ومدارسهم واعمالهم بالمصالح الحكومية المختلفة فضلا عن إسعاف الحالات الطارئة التي تحتاج للنقل لمستشفيات جامعة طنطا أو مستشفى كفرالزيات العام وانه بسبب إغلاق المزلقان يضطروا الي السير مسافة تمتد لأكثر من ٢٥ كيلو في طريق دائري.

كفرديما مزلقان السكة الحديد والمنفذ الوحيد السكة الحديد بوسط الدلتا إغلاق كلي لمزلقان

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