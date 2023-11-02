الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و6 إصابات برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

شهداء
شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 مواطنين و6 إصابات برصاص الاحتلال  في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم إلى شهيدين و6 إصابات، بينهم 4 في حالة خطرة.

وفي رام الله، أفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة.

وكانت أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قِبل قوات الاحتلال أمس  وأمس الأول، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود ١٦ مستشفى من أصل ٣٥.

الاحتلال الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة الضفة رصاص الاحتلال

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