تضامن بني سويف: إجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحيه لغير القادرين

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف الدكتورة انجي حسن، انه تم إجراء 12 ألفا و685 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.



وأكدت وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتة إلى أن عمليات العيون تتم في أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة، والتي تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة بني سويف وبخاصة القرى الأكثر احتياجا في مراكز المحافظة.



من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، "إنه شهريًا يتم تنظيم مالا يقل عن تنظيم 4 قوافل علاجية بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف"، مشيرا إلى أن القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا.



وأشار إلى أن الجمعية تستهدف - خلال الفترة القادمة - مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وفى سياق اخر، أكد محمد يوسف، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28،108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.