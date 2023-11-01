محافظ مطروح يوزع 4 أطنان لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية الزيات

وزَّع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته لتجمعات قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، هدايا مؤسسة "الأورمان الخيرية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بكمية 4 أطنان من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا يتم توزيعها بعدد من القرى والتجمعات الصحراوية بالمحافظة تحت إشراف رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

200 كرتونة مواد غذائية

كما أهدى محافظ مطروح القرية وتوابعها عدد 200 كرتونة مواد غذائية مهداة من بنك الكساء والطعام مع التوجيه لرئيس القرية ومديرية التضامن الاجتماعي بتوزيعها على أهالي التجمعات من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وحرص محافظ مطروح على الاستماع لمطالب واحتياجات الأهالي، مشددًا على الإسراع في تلبيتها، مشيرًا إلى انضمام قرية الزيات وتجمعاتها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع إقامة وإنشاء الاحتياجات التي تم حصرها بمشاركة الأهالي خلال الحوار المجتمعي حول مشروعات المبادرة بالقرية.

الاستماع لمطالب الأهالي

وخلال استماع محافظ مطروح لمطالب الأهالي، وجَّه بالدفع بمزيد من سيارات نقل المياه لقرية الزيات وتجمعاتها والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتقوية شبكة الاتصالات لسد حاجة المنطقة لشبكة محمول، ودراسة مطلب الأهالي لوحدة إسعاف بالقرية ودراسة فتح فصل للصف الثالث الإعدادي بمدرسة القلب الكبير للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تقع أقرب مدرسة إعدادي على بُعد ٢٠ كم بمنطقة سيدى حنيش.

كما وجَّه المحافظ بدراسة توفير واستكمال الاحتياجات والمرافق لمدرسة القلب الكبير، مشيرًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع مديرية التضامن، لتوفير وسيلة مواصلات للمعلمين والطلاب لتيسير الوصول للمدرسة ودراسة مطلب الأهالي التخفيف من الأعباء الاقتصادية لحرث الأرض ومعاينة برابخ عدايات مياة الأمطار وإعادة النظر في ما تم من رفع برابخ على طريق التجمع والدفع بمزيد من القوافل الطبية المتنقلة لتوفير مزيد من الخدمات الصحية لأهالي التجمعات، وكذلك زيادة القوافل البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح

جولة محافظ مطروح