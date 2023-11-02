الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها زيت الزيتون عالي الجودة.. أشهر المنتجات الفلسطينية

المنتجات الفلسطينية
المنتجات الفلسطينية

تعتد فلسطين من البلدان الغنية معروفة بإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى.

تشتهر فلسطين في الغالب بأشجار الزيتون والزيت الذي يتم إنتاجه بسبب جودته العالية، يتم استخدامه بشكل أساسي في الأطباق وتتبيلات السلطة أو كطبقة علوية للأطباق الجانبية مثل الزعتر والحمص، نظرًا لأن زيت الزيتون منتج متعدد الاستخدامات، فهو أيضًا يصنع صابونًا خاليًا من المواد الكيميائية وهو رائع للبشرة الحساسة، ويتم تصنيع صابون زيت الزيتون يدويًا باستخدام زيت مضغوط على البارد في فلسطين.

هناك العديد من المنتجات الفلسطينية الأخرى التي تشتهر بها فلسطين:

الزعتر

الزعتر هو مزيج توابل فريد من نوعه يتكون من أوراق الزعتر المجففة المطحونة مع السماق وبذور السمسم المحمصة مما يخلق مزيجًا حامض قليلًا وجوزي وعطري لأي طبق، يأكل الفلسطينيون عادةً الزعتر وزيت الزيتون مع الخبز كوجبة إفطار خفيفة أو مع أطباق صغيرة أخرى.

 

التمر

تنتج فلسطين بعضًا من أفضل أنواع التمور في العالم، وتمور المجهول هو النوع الذي يستهلكه في الغالب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتم زراعة أشجار التمر عادة من قبل المزارعين الفلسطينيين في أريحا فلسطين في الضفة الغربية، إنها تعد وجبة خفيفة رائعة وتستخدم في الحلويات.

 

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