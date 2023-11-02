الأنبا بشارة يترأس الحفل السنوي لاجتماع باب السماء بكاتدرائية أم النعم

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الحفل السنوي لاجتماع باب السماء، بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

شارك في الاحتفال القمص يونان إستمالك، والأب يوساب ايوب، راعيا الكاتدرائية، وخدام الاجتماع، حيث بدأ اليوم بالترانيم الروحية، كما قدم الأب يونان كلمات التهنئة للحاضرين، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

وفي كلمته، أكد المطران أهمية التركيز نحو الهدف الأساسي، وتنظيم خطة ممنهجة، للوصول إلى تحقيق الهدف المرجو.

الأنبا توما حبيب يترأس قداس وتطييب ذخائر القديسين



كما ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس عيد جميع القديسين، بكنيسة بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الروماني، بالنجيلة.

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، والأب إرميا عياد، والأب يوحنا زكريا، والأب جرجس ناروز، والأب جيروم نصير.

وطييب ذخائر عدد من القديسين (القديس مار شربل، القديسة تريزا الأفيلية، القديسة تريزا الطفل يسوع، القديسة ألفونسين، القديسة رفقة، والطوباوي يعقوب الكبوشي).



هذا وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية، بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

ويترأس أساقفة الكنيسة خلال الصوم صلوات القداس الإلهي.