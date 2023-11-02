الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الصحفيين العمانية" يثمّن موقف الرئيس السيسى من فكرة تهجير الفلسطينيين

محمد العريمي، رئيس
محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية

ثمّن محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، ودور الإعلام المصري.

لا أحد يستطيع أن ينكر دور الإعلام المصري في نصرة أهل غزة

وقال خلال حوار خاص لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إنه لا أحد يستطيع أن ينكر دور الإعلام المصري في نصرة أهل غزة، مثمنًا موقف  الرئيس السيسي من فكرة تهجير الفلسطينيين المشرف، عندما قال "إنه لا يمكن تهجير شعب من أراضيه ولن نقبل فكرة التهجير للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، وعلى العالم ألا يقبل استخدام الضغط الإنساني لإجبار الفلسطينيين على التهجير".

غزة إسرائيل عمان جمعية الصحفيين العمانية

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