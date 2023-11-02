الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات نقل ملكية السيارة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية

سيارة
سيارة

حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لنقل قيد أو ملكية السيارة، بالإضافة إلى الأورق المطلوبة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛ بهدف تخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

بوابة مرور مصر الإلكترونية

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية، وتقديم تلك المستندات:

1- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

2- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

3- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

4- تقديم مستند شهادة المخالفات.

5- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيًا الإجراءات:

1- فحص المركبة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

2- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط. 

مرور مصر بوابة مرور مصر نقل ملكية السيارة رسوم نقل ملكية سيارة إجراءات نقل ملكية سيارة

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيًا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر