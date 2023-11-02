خطوات نقل ملكية السيارة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية

حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لنقل قيد أو ملكية السيارة، بالإضافة إلى الأورق المطلوبة والإجراءات اللازمة في هذا الشأن؛ بهدف تخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

بوابة مرور مصر الإلكترونية

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية، وتقديم تلك المستندات:

1- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

2- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

3- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

4- تقديم مستند شهادة المخالفات.

5- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيًا الإجراءات:

1- فحص المركبة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

2- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.