الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. المركزى يعقد الاجتماع قبل الأخير فى 2023 لتحديد سعر الفائدة

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعد ذلك هو الاجتماع قبل الأخير خلال العام الجاري 2023.

قرار آخر اجتماع للبنك المركزى فى سبتمبر 2023

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

واجتمع اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي. 

جاء ذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.

اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي تحديد سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية

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