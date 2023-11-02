حلمى زكى لـ"الشاهد": أعيش لحظة رفع العلم المصرى على جبل الطور كل عام فى نفس الوقت

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه “بعد انتهاء كل الإجراءات ورفع العلم المصري على منطقة جبل الطور بسيناء، جمع الإسرائيليون كل أغراضهم وركبوا الطائرات ورحلوا جميعًا، وإحنا قعدنا في أرضنا بعد رحيلهم”.

وأضاف العقيد حلمي زكي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت بمسك الرملة وأفركها في إيدي وأمسكها وأبوسها.. أرضنا رجعت لنا".

وتابع: "عدنا بعد ذلك، لكن لم يحدث اتصال بيني وبين الـ 14 ضابطا وصف ضابط ومجند، كما أنني أعيش لحظة رفع العلم المصري على منطقة جبل الطور كل عام في نفس الوقت".

برنامج الشاهد

يقدم الدكتور محمد الباز، في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.