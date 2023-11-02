الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يسقط أمام فريق بالدرجة الثالثة ويودع كأس ألمانيا

بايرن ميونخ يودع
بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

ودع فريق بايرن ميونخ الألماني بطولة كأس ألمانيا في مفاجأة مدوية بعد خسارته أمام مضيفه ساربروكين الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة بهدفين مقابل هدف.

 

وتعرض بايرن ميونخ للخسارة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لودفيج بارك" في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

 

توماس مولر تقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول قبل أن ينجح ساربروكين في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق سونثايمر في الدقيقة الأول من الوقت بدل من الضائع.

 

وجاء هدف الفريق الصاعد بعد ضغط على كراتزيج لاعب البايرن من جانب سونثايمر الذي سدد الكرة في المرمى الخالي بعد خروج مانويل نوير.

 

وفجّر الفريق المغمور مفاجأة مدوية في الشوط الثاني بعد أن سجل هدف الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق مارسيل جاوس، ليطيح بالفريق البافاري من البطولة.

 

جاء الهدف من هجمة مرتدة أنهاها جاوس الذي سدد كرة مباشرة في الشباك محرزا هدف التقدم في اللحظات الأخيرة من المباراة.

 

وكان فريق بايرن ميونخ قد اكتسح مؤخرا نظيره بروسيا مونستر أحد أندية دورى الدرجة الثالثة الألمانى، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا 2023-2024.

 

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تشكيل بايرن ميونخ أمام ساربروكين

لعب فريق بايرن ميونخ الألماني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيم مين جاي - دي ليخت - سار - ديفيز

خط الوسط: كيميتش - كراتزيك - مولر

خط الهجوم: ليروي ساني - تشوبو موتينج - ماتياس تيل

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