الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قيس سعيد: هروب 5 إرهابيين من السجن فى عملية تهريب مخطط لها

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيّد

اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن حادثة  هروب 5 إرهابيين من سجن تونسي، لم تكن هروبًا؛ بل تهريبا مخطط له منذ أشهر طويلة وأن الصور المتداولة لا علاقة لها بالواقع بل تهدف إلى إرباك التحقيقات.

وقال “سعيّد"، خلال لقائه، أمس الأربعاء، وزير الدّاخلية كمال الفقيه إن من يسعى إلى إرباك الدولة عبر التواطؤ مع الحركات الـصهيونية وبعض الأطراف الداخليـة فهو واهم، وأن الدّولة لا يمكن إرباكها كما لا يمكن أن يُدخل هؤلاء الشّك لدى الشعب التونسي، وفق تعبيره.

وأكد الرئيس التونسي أن الحادثة لا تعفي البعض من المحاسبة بعدد من الأجهزة وحتى المحاكمة على تقصيرهم، مجدّدا دعوته الى تطهير الإدارة ممن وصفهم بالمندسين الذين قام بعضهم بتغيير إسمه.

يُشار إلى ان وزارة الداخلية التونسية أعلنت، الثلاثاء، فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية، أكبر سجون تونس وأشدّها حراسة في حادثة نادرة أثارت جدلا كبيرا وسط الشارع التونسي وتساؤلات حول طريقة هروبهم.

وعلى إثر هذه الحادثة قررت السلطات إنهاء مهام 3 من كبار المسؤولين الأمنيين إضافة الى إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه.

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. البيت الأبيض: لن ننشر قوات حفظ سلام أمريكية فى غزة مستقبلا

قيس سعيد: هروب 5 إرهابيين من السجن فى عملية تهريب مخطط لها

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

عاجل.. قصف إسرائيلى جديد فى الفالوجا بمخيم جباليا

عاجل.. 8805 شهداء.. حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع